Правительство Карелии берет в госуправление работу КЭО

Это решение было достигнуто в ходе переговоров Минприроды России, Правительства Республики Карелия и руководства ЭкоЛайн, которые начались в первые месяцы 2025 года. Решение назрело давно и было продиктовано необходимостью учета особенностей региона.

В ходе переговоров достигнуто соглашение о сохранении производственной и клиентской базы Карельского экологического оператора, парка специализированной техники. Коллектив продолжает свою работу. Вопрос о финансовых активах и пассивах КЭО будет решаться в правовом поле с группой компаний ЭкоЛайн, он уже запущен. Глава Карелии подчеркнул, что это основное условие достигнутых договоренностей, которое позволит обеспечить работу регионального оператора.

Сейчас Минприроды республики занимается учетом всех труднодоступных территорий, включая островные, на основании изменённого в 2025 году, в том числе по инициативе Карелии, федерального законодательства. Это найдет отражение в обновленной территориальной схеме обращения с отходами, работы по актуализации которой сейчас активно ведутся в рамках госконтракта, заключенного между подрядчиком и Минприроды Карелии. Проведенный учет позволит определить объемы образования всех видов отходов в Карелии и, исходя из этого, - потребность в мощностях для мусороперерабатывающего завода, а также обеспечить улучшенную финансовую модель работы оператора.

Строительство завода Правительство Карелии планирует во взаимодействии с ППК «РЭО», в связи с отказом частного инвестора от участия в проекте. Такая договорённость достигнута между Главой республики Артуром Парфенчиковым и Заместителем Министра природных ресурсов и экологии России Денисом Буцаевым.