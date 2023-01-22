Правило нулевого дохода. Что произошло с социальными выплатами?

Текст и фото: Антонина Кябелева

С 2023 года система поддержки семей, имеющих детей, существенно изменилась. До недавних пор действовали различные меры социальной поддержки, например, пособие для женщин, вставших на учет на ранних сроках беременности, ежемесячные выплаты в связи с рождением первого и третьего ребенка, выплаты на детей разного возраста.

С 1 января 2023 года появилось единое ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка.

О том, что изменилось в вопросах предоставления мер социальной поддержки, журналистам рассказали министр соцзащиты Карелии Ольга Соколова и руководитель отделения Социального фонда России по Карелии Юлия Ермакова.

Имущественный потолок

На ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка имеют право беременные женщины, вставшие на учет на ранних сроках беременности, и семьи с детьми до 17 лет. Принципиально, что и право на получение государственной поддержки, и его размер зависят от доходов семьи и ее имущественной обеспеченности. Другими словами, при выяснении того, имеет ли семья право на поддержку от государства, будут учитываться и доходы семьи, и наличие жилья, земельных участков, автомобилей и другой недвижимости.

«Имущественная обеспеченность предполагает наличие у семьи и квартиры, и загородного дома в виде дачи, и машины»,

- заметила министр.

Она объяснила, что это не означает, что у семьи не должно быть ни дома, ни машины, чтобы получить пособие. Но предусмотрен некий «имущественный потолок», превышая который семья теряет право на помощь от государства. К примеру, если у семьи есть несколько квартир, то право на пособие имеют те, у кого площадь жилья на каждого члена семьи не превышает 24 квадратных метра.

Для семей, проживающих в сельской местности, площадь земельного участка, находящегося в собственности, не должно превышать полтора гектара. В плане имущественной обеспеченность предусмотрены исключения для многодетных семей, которые, к примеру, сохраняют право на пособие при наличии двух машин.

Ольга Соколова отметила, что на выплату единого пособия в Карелии в 2023 году предполагается истратить около 5,4 миллиарда рублей.

Право на получение единого ежемесячного пособия имеют малообеспеченные семьи, где среднедушевой доход не превышает величины прожиточного минимума (в 2023 году прожиточный минимум составляет 18 950 рублей по северным районам Карелии и 17 698 рублей по остальной части Карелии). В зависимости от дохода семьи пособие может составить 50, 75 или 100 процентов величины прожиточного минимума. Для беременных женщин пособие рассчитывается исходя из прожиточного минимума, установленного в Карелии для трудоспособного населения.

В 2023 году для северных районов это пособие максимально может составить 20 655 рублей, а для остальной республики – 19 291 рубль.

Размер пособия на воспитание ребенка до 17 лет несколько меньше, так как оно рассчитывается, исходя из величины прожиточного минимума, установленного на детей. Для северных территорий Карелии максимально оно может составить в 2023 году 18 382 рубля, для других районов республики – 17 167 рублей.

Кому оставили выбор

Есть нюансы. В течение 2023 года можно будет продолжать получать «по-старому» пособие на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет, если они были назначены в 2022 году. Такие пособия назначаются на год. Так что у семей, кому назначили пособие в прошлом году, есть возможность выбора: перейти на новую систему или временно остаться на старой.

Если ребенок рожден до 1 января 2023 года, то пособие на рождение первого и третьего ребенка предоставляется на прежних условиях, пока ребенку не исполнится три года. Дело в том, что пособие на третьего ребенка предоставлялось семьям, где среднедушевой доход не превышает двух величин прожиточного минимума. Другими словами, пособие при рождении третьего ребенка могли получать семьи со средними доходами, которые не относились к малообеспеченным. Эти семьи продолжат его получать до достижения ребенком трехлетнего возраста, если оно уже оформлено.

К тому же, если ребенок родился в 2022 году, но родители не успели оформить пособие, не нужно отчаиваться.

Соколова уточнила, что право на оформление пособия на третьего ребенка сохраняется в течение 6 месяцев с момента его появления на свет.

Например, ребенок родился 20 декабря 2022 года. Семья, конечно, может оформить единой пособие. Но, предположим, она не является малообеспеченной, и среднедушевой доход несколько выше прожиточного минимума. Тогда, объяснила министр, до 20 июня 2023 года семья может оформить пособие на третьего ребенка «по-старому» и получать его, пока малышу не исполнится три года.

К тому же в Карелии сохранили дополнительное пособие для детей от 17 до 18 лет, при условии, что семья является малообеспеченной, а ребенок продолжает учиться в школе. С учетом дохода пособие может составлять 50, 75 или 100 процентов величины прожиточного минимума, и максимально пособие может составить 18 382 рубля для северных районов республики и 17 167 рублей для остальной территории.

Существует немало историй, когда малообеспеченная семья продавала старую квартиру, брала ипотеку и тут же приобретала другую, большей площади. В органах соцзащиты эту ситуацию рассматривали как получение дополнительных доходов, и семью, которая формально переставала быть малообеспеченной, на определенный период лишали государственной поддержки. Граждане обращались в суд, доказывая, что никакого дохода они фактически не получили. Нам известно о нескольких судебных решениях, когда гражданам удавалось отстоять свои права в суде.

Ольга Соколова подтвердила, что карельские органы соцзащиты по-прежнему рассматривают средства от продажи квартир в качестве дохода, даже, если они тут же были истрачены на приобретение другого жилья.

«Из числа тех, кто претендует на получение мер государственной поддержки, людей, которые меняют квартиры, не так много»,

- считает министр.

Юлия Ермакова сказала, что вообще не знакома с подобной проблемой.

Если родители оказались тунеядцами

Новое понятие – правило нулевого дохода, при котором семья теряет право на помощь от государства.

«Оно предполагает, что семья, которая претендует на государственную помощь, должна предпринимать определенные усилия для самообеспечения. Это значит, что в расчетном периоде, который учитывается при расчете дохода семьи, должны быть обязательные периоды трудового стажа. То есть не должно быть отсутствия трудового стажа. Допускается определенный период нахождения на учете в службе занятости… Предусматривается закрытый перечень обстоятельств, который является уважительными причинами отсутствия трудовой деятельности в расчетный период»,

- отметила Ольга Соколова.

В качестве уважительных причин государство «принимает» беременность, уход за пожилым родственником при условии официального оформления, уход за часто болеющим ребенком. Юлия Ермакова добавила, что в многодетной семье один из родителей может не работать в независимости от возраста детей. За это малообеспеченную семью не смогут лишить пособия. Если в семье один ребенок, то женщина может не работать до достижения ребенком трех лет. Это будет рассматриваться как уважительная причина при назначении пособия. Ну а если родители оказались тунеядцами? Судьба детей, родители которых продемонстрируют нулевой доход, осталась за кадром пресс-конференции.

По статистике, в Карелии примерно 35 процентов детей получают пособие, и каждая вторая многодетная семья оформляет поддержку от государства.

Эти цифры говорят о низком материальном достатке в семьях, воспитывающих детей.

Деньги на квартиру для сироты, кадастровые работы и протезы для детей

В прошлом году дети-сироты, не имеющие жилья, при достижении 23 лет имели возможность получить денежную компенсацию и приобрести себе квартиру. В 2022 году этим воспользовалось 25 человек. С 2023 года такую возможность предоставили детям-сиротам старше 22 лет.

В первом квартале 2023 года сумма этой единовременной денежной выплаты в Карелии составила 1,623 миллиона рублей.

При этом, если жилье приобретается с помощью кредита, то в Карелии детям-сиротам дополнительно предусмотрена материальная помощь для оплаты части первоначального взноса в сумме 300 тысяч рублей, но не более 50 процентов суммы первоначального взноса. В Карелии в очередь на получение жилья стоят 1049 детей-сирот, из которых у 670 человек право на получение бесплатного жилья наступает в 2023 году.

В 2023 году в Карелии можно получить единовременную денежную выплату, чтобы возместить расходы на кадастровые работы в связи со строительством индивидуального жилья, если право собственности было оформлено с 1 сентября по 31 декабря 2022 года. Это пособие могут получить пенсионеры, многодетные семьи, ветераны боевых действий, педагоги, медицинские работники, фармацевты, работники сферы социального обслуживания и культуры. Размер выплаты составляет 50 процентов стоимости выполненных кадастровых работ, но не более 5 тысяч рублей.

С 1 января 2023 года увеличены размеры отдельных социальных выплат. На приобретение протезно-ортопедических изделий для детей, не являющихся инвалидами, можно получить компенсацию расходов до 11 тысяч рублей. Граждане, пострадавшие от пожара, могут претендовать на помощь в пределах 20 тысяч рублей.

В 2023 году многодетные семьи вне зависимости от их дохода могут получить материальную помощь до 121 600 рублей (но не более 80 процентов реальных расходов) на работы по газификации индивидуальных жилых домов.

В этом году увеличены размеры ежемесячных пособий на детей граждан, погибших в ходе СВО (18 382 рубля для северных районов республики, 17 167 рублей для остальных территорий).

На 5,5 процента проиндексирована ежемесячная выплата ветеранам труда, которая теперь составила скромные 821 рубль. Ежегодная денежная выплата донорам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», в этом году составит 16 578 рублей.