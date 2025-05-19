Пожилая женщина бесследно исчезла в Карелии

В поселке Лоухи пропала 75-летняя Галина Королева. Об этом сообщает паблик поискового отряда «ЛизаАлерт».

По данным источника, местонахождение пенсионерки неизвестно с 16 мая. Рост пропавшей 155 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы седые, глаза карие.

Всех, кто видел эту женщину или что-либо знает о ее судьбе, просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112. © «Петрозаводск говорит»