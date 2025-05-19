Автомобиль перевернулся на трассе «Кола» в Карелии

Вечером 18 мая в Кондопожском районе на 454-м километре трассы «Кола» произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.

По данным ведомства, 44-летняя водитель автомобиля «Лада Гранта» не справилась с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет и перевернулась.

В аварии пострадала сама водитель. Обстоятельства случившегося устанавливаются. © «Петрозаводск говорит»