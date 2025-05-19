19 мая 2025, 14:13
Автомобиль перевернулся на трассе «Кола» в Карелии
Женщина пострадала в аварии в Кондопожском районе
Фото: unsplash.com / Shirly Niv Marton
Вечером 18 мая в Кондопожском районе на 454-м километре трассы «Кола» произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.
По данным ведомства, 44-летняя водитель автомобиля «Лада Гранта» не справилась с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет и перевернулась.
В аварии пострадала сама водитель. Обстоятельства случившегося устанавливаются. © «Петрозаводск говорит»