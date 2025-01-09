09 января 2025, 07:41
Пожарные вызволяли из снежного плена «скорую» в центре Петрозаводска
Медики не могли выехать из двора на Андропова и попросили о помощи
После снегопада помощь пожарных потребовалась медикам.
Ночью 9 января на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска поступил звонок с просьбой о помощи.
Во дворе дома на Андропова в снегу застрял автомобиль «скорой помощи». Прибывшие к месту вызова пожарные помогли коллегам из службы экстренного реагирования вытащить машину из снежного плена. // фото «Петрозаводск говорит»