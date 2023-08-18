Пожарные Петрозаводска вечером были подняты по тревоге

Вечером 17 августа в Петрозаводске произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

В 21:31 на пульт дежурного поступил сигнал о возгорании на улице Прибрежной. На место выехали три единицы техники и восемь специалистов. Выяснилось, что горит частная баня. Пожарным удалось справиться с огнем.

Жителям и гостям Карелии напомнили, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить в Единую службу спасения по телефону 01, с мобильного - 101, 112. // Фото: unsplash.com / Ilovehz