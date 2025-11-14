14 ноября 2025, 12:59
Пожар в многоквартирном доме случился ночью в Карелии
Пожарные ликвидировали возгорание в Суоярви
Фото: госкомитет РК по ОЖ и БН
Минувшей ночью в Суоярви произошел пожар в жилом доме. Об этом сообщает госкомитет по ОЖ и БН.
По данным источника, сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 00:06. На место выдвинулись две единицы техники и семеро спасателей. Выяснилось, что горит комната на первом этаже здания. Оперативно возгорание было ликвидировано.
В результате инцидента люди не пострадали.
Ранее сообщалось о том, что огромная вспышка случилась на Солнце.