После инцидента с дроном задерживаются 50 поездов

После инцидента с беспилотником в Воронежской области с опозданием следуют 50 поездов. Об этом сообщили в РЖД.

По данным источника, задержка поездов достигает четырех часов. Железнодорожники делают все для максимального сокращения опоздания. К утру 22 августа в график введены уже 59 составов, 17 поездов уже прибыли в конечные пункты.

Отмечается, что объемы движения на южном направлении сохранены полностью, отмены поездов не допущено.

Напомним, утром 21 августа произошло падение беспилотника на участке Россошь-Сохрановка в Воронежской области. Из-за этого встали десятки поездов, в том числе и состав Новороссийск-Мурманск, который ехал в Карелию.