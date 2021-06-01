Поселки против форелеводов: «Во вред природе и населению»

Текст, фото: Галина Еремина

Очередной конфликт с размещением форелеводческого хозяйства назревает в Приладожье. Об этом свидетельствуют многочисленные обращения Суоярвского и Питкярантского районов к депутату Законодательного собрания Карелии Андрею Мазуровскому. Граждане просят помочь им защитить озеро Суйстамонъярви.

Дело в том, что Министерство сельского хозяйства РК направило в администрацию Лоймольского сельского поселения предложение по определению границ рыбного хозяйства на акватории озера Суйстамонъярви. Цель - разрешить создание на этом озере форелевого хозяйства. Имеющийся уже печальный опыт на территории Карелии заставил жителей близлежащих поселений внимательно изучить и обсудить эту проблему.

В поселке Суйстамо 17 мая состоялся сход жителей, на котором было принято решение отказать в формировании и согласовании рыбоводного участка на акватории озера Суйстамонъярви. Сбор подписей в защиту озера продолжается. На днях депутату передали 300 подписей жителей Ляскельского поселения, которые исконно используют акваторию озера для семейного отдыха. Понимая всю важность экономического развития территории, люди, тем не менее, считают, что в данном случае это будет не во благо, а во вред и природе, и населению.

Почему именно это озеро нельзя отдавать для развития форелевого хозяйства, в чем его уникальность? Аргументы граждан довольно весомые.

На территории поселения на берегу озера Суйстамонъярви расположен поселок Суйстамо, который представляет большую ценность как туристический объект. В поселке находятся исторические памятники: могила плакальщицы М.Платтоне и И.Онойла, Никольская церковь (1844г., православная церковь), бывший приходской дом (стиль раннего финского функционализма, 1920 г.).

В трех километрах от поселка расположен песчаный пляж озера Суйстамонъярви. Пляж протянулся более чем на 1 километр. На его берегу растет сосновый бор, со стороны пляжа дно пологое, небольшая глубина, мелководье хорошо прогревается. Все это делает пляж озера очень удобным для отдыха с детьми.

На территории поселка много земель сельскохозяйственного назначения, что делает возможным развитие сельскохозяйственного туризма. В поселке выделена зона для размещения рекреационно-туристических объектов согласно Правилам землепользования и застройки.

Сам факт, что поселок Суйстамо расположен в 30 километрах от федеральной трассы А-121 (выход на федеральную трассу через п. Ляскеля), в 50 километрах от пропускного пункта Вяртсиля делает его удобным и, тем более, привлекательным для развития не только внутреннего, но и международного туризма.

В 30 километрах от поселка расположено озеро Янисъярви метеоритного происхождения возрастом более семи млн лет. На берегу этого озера есть широко известный геологический памятник - мыс Кинтсиниеми, где взяты под охрану выходы древних горных пород.

На сегодняшний день в п. Суйстамо, расположенном на берегу озера, начато строительство туристической базы, пользуются спросом земли населенного пункта, идет строительство малоэтажного жилья.

Депутат Маузровский в прошлом году встречался с населением п. Суйстамо, активистами, которые ознакомили его со всеми достопримечательностями и рассказали о своих проблемах. Вместе они осмотрели прекрасный, просто уникальный пляж этого озера, где отдыхают многие семьи с детьми не только из близлежащих районов, но и из других мест России. Местные рыбаки продемонстрировали все красоты озера.

Депутат поддержал позицию граждан и обратился с письмом к Министру сельского хозяйства В.В. Лабинову с просьбой внимательно отнестись к проблеме, принять правильное обоснованное решение с учетом мнения людей, которые проживают на этой территории, и жителей Карелии.

«Я поддерживаю местных жителей, которые выступают за целесообразное развитие данной территории, используя ее исторический и природный потенциал для привлечения туристов. Надо услышать голос населения!»

- написал Маузровский.

Андрей Афанасьевич, обратил внимание министра на факт, что АО «Запкареллес» остановило лесозаготовку на прилегающих к пляжу территориях лесного фонда, находящихся в аренде, понимая свою социальную ответственность перед местным населением.

Депутат подчеркнул, что он за развитие рыбной отрасли, да и жители не против развития экономики, создания новых рабочих мест, но это особый случай, и надо учитывать его особенности.

«Я поддерживаю граждан в этой ситуации, хотя в принципе никогда не возражал против создания подобных хозяйств и даже на заре их появления немало приложил усилий, чтобы поддержать эту новую по тем временам отрасль»,

- отметил депутат.

Учитывая, что сегодня в обществе вокруг создания рабоводных хозяйств идут большие дискуссии, вызывающие социальную напряженность в обществе, депутат считает, что пора научному сообществу сказать свое веское слово по поводу законности и научной обоснованности столь высоких темпов ее развития. Здесь главное не навредить. Ведь быстрое развитие форелеводческих хозяйств имеет свои плюсы: новая продукция, занятость людей, рабочие места, но нельзя отрицать факт, что на некоторых озерах из-за их деятельности люди уже стали свидетелями и отрицательных изменений.

Ученые должны ответить на вопрос: почему ухудшилось качество воды, почему люди ряда поселений потеряли возможность использовать ее не только как питьевую, но и для хозяйственных нужд, и почему в короткое карельское лето живущие на берегу люди просто не могут искупаться в этой воде.

Возможно, надо внести изменения в законодательство, чтобы защитить природу и ослабить социальную напряженность. Депутат предложил провести в Законодательном собрании большой круглый стол, участниками которого могли бы стать ученые, специалисты, форелеводы и, конечно же, представители муниципальной власти и населения.