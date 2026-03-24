Полицейские постучали в дверь и нашли окровавленный труп в квартире

56-летнего мужчину убили в Карелии. Его убийцу нашли и осудили.

Осенью прошлого года в Костомукше произошло убийство. Ночью между пьяным 43-летним мужчиной и его знакомым возник конфликт. Злоумышленник ударил потерпевшего ногой в грудь, а после стал бить ножом в шею, рассказали в Следкоме. Он бросил истекающего кровью товарища в квартире, сам сбежал и спрятал нож. Труп нашли полицейские, когда совершали обход квартир в рамках оперативно-профилактического мероприятия.

Преступника нашли и задержали. Суд приговорил убийцу к десяти годам колонии строгого режима. Также он должен будет выплатить потерпевшей стороне три миллиона рублей.

