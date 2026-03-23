Щепин - единственный из «мусорной» пятерки остался в СИЗО

Еще одно судебное заседание по мере пресечения одному из фигурантов громкого дела о «мусорной» реформе состоялась в понедельник, 23 марта, в Петрозаводске. Но вопреки ожиданиям и прогнозам журналистов, участник судебного процесса так и остался под арестом.

Ранее в течение дня из СМИ под домашний арест отпустили Станислава Уткина, Ивана Новикова, Евгения Мошникова и Владимира Кванина.

Решение судьи в отношении бывшего министра природных ресурсов и экологии Карелии Алексея Щепина оказалось противоположным. Отпускать к родным его не стали, а оставили в СИЗО еще на три месяца.