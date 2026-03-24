24 марта 2026, 07:55
Четыре «водопада» размыли дорогу в Карелии

Дороги по весне продолжают наводить ужас на жителей региона
фото стопкадр паблика «Наши Пийтсиеки»

Грунтовую дорогу в Суоярвском округе размыла талая вода.

Потоки бурлят, вытекают мощным потоком с одной стороны на другую, образуя словно вереницу водопадов. Кадры того, что раньше было дорогой Суоярви-Койриноя 31 км Лоймола -Пийтсиеки, опубликовали в сообществе «Наши Пийтсиеки».

«Кошмар. Это ужас. Дорожники, вы где? Мама мия»,

- произносит женский голос за кадром.

Автомобили с осторожностью проезжают по краю дороги.

Ранее «Петрозаводск говорит» писал про убитую дорогу в Муезерском округе. Эта дорога боли привлекла внимание столичных следователей.

