Четыре «водопада» размыли дорогу в Карелии

Грунтовую дорогу в Суоярвском округе размыла талая вода.

Потоки бурлят, вытекают мощным потоком с одной стороны на другую, образуя словно вереницу водопадов. Кадры того, что раньше было дорогой Суоярви-Койриноя 31 км Лоймола -Пийтсиеки, опубликовали в сообществе «Наши Пийтсиеки».

«Кошмар. Это ужас. Дорожники, вы где? Мама мия»,

- произносит женский голос за кадром.

Автомобили с осторожностью проезжают по краю дороги.

Ранее «Петрозаводск говорит» писал про убитую дорогу в Муезерском округе. Эта дорога боли привлекла внимание столичных следователей.