24 марта 2026, 07:55
Четыре «водопада» размыли дорогу в Карелии
Дороги по весне продолжают наводить ужас на жителей региона
фото стопкадр паблика «Наши Пийтсиеки»
Грунтовую дорогу в Суоярвском округе размыла талая вода.
Потоки бурлят, вытекают мощным потоком с одной стороны на другую, образуя словно вереницу водопадов. Кадры того, что раньше было дорогой Суоярви-Койриноя 31 км Лоймола -Пийтсиеки, опубликовали в сообществе «Наши Пийтсиеки».
«Кошмар. Это ужас. Дорожники, вы где? Мама мия»,
- произносит женский голос за кадром.
Автомобили с осторожностью проезжают по краю дороги.
