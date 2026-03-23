Жюри фестиваля «Онежская маска» возглавил критик из Челябинска

В Петрозаводске стартовал ХXIV фестиваль «Онежская маска» (16+). По традиции в состав жюри входят не только театральные критики, но и актеры, и журналисты. В этом году в жюри эксперт, театральный критик из Москвы Екатерина Морозова, а возглавляет театральное жюри критик из Челябинска Владимир Спешков, который впервые приехал в Петрозаводск. И признался, что это было непросто. В этом году «Онежская маска» – это целая декада просмотров лучших постановок прошлого сезона.

В конкурсе участвуют Музыкальный театр Карелии, Национальный театр Карелии, Театр драмы РК «Творческая мастерская» Негосударственный авторский театр «Ад Либерум», Театр кукол Карелии. Новым участником этого сезона стало творческое объединение «ОК.НО». Смотр актёрских работ проходит с 21 по 29 марта на всех площадках города. В этом году афиша фестиваля состоит из 15 постановок: в театрах будет показано 13 спектаклей и ещё два спектакля жюри посмотрит на видео.

«Часто именно на региональных фестивалях делаешь абсолютно новые открытия. И вчера таким открытием был ваш Негосударственный театр «Ад Либерум». Абсолютно авторский театр, и это сразу видно. И об авторском подходе создателя этого театра мы все равно будем говорить. Вообще помимо наших прекрасных актеров мы все равно обречены говорить и о работе режиссеров, и о сценографах, поскольку это синтетическое действие. И было очень интересно вчера на спектакле «Амадеус» (16+), потому что негосударственные театры, прошу заметить не антигосударственные, а просто негосударственные, это совершенно особая театральная среда»,

- отметил Владимир Спешков.

Сегодня в Доме актера прошла пресс-конференция, подробности в нашем сюжете.