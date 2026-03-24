24 марта 2026, 06:30
Синоптики дали прогноз на 24 марта в Карелии
В Карелии и Петрозаводске будет облачно с прояснениями
Фото: «Петрозаводск говорит»
Сегодня, 24 марта, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Днём без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный, порывистый. Температура воздуха днём +6,+8°С. Атмосферное давление будет расти.
В Карелии будет облачно с прояснениями. Днём без существенных осадков. Утром на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха днём +4,+9°С.
По прогнозу федеральной метеослужбы: в Калевале днём +4°С.
В Кеми днём +6°С.
В Кондопоге днём +8°С.
В Медвежьегорске днём +6°С.
В Олонце днём +7°С.
В Пудоже днём +8°С.
В Сегеже днём +6°С.
В Сортавале днём +8°С.
В Суоярви днём +7°С.