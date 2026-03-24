В поселке Карелии коммунальщики заморозили детей и взрослых

Реформа Жилищно-коммунального хозяйства, которую проводили ровно 20 лет назад, у людей вызывала все больше разочарований. Все были недовольны работой Управляющих компаний (УК) и ростом тарифом на услуги ЖКХ. Особенно это касалось глубинки. В поселке Мелиоративный жители даже вышли на митинг протеста.

Журналистов там ждали. Объявления о приезде телевидения активисты развесили по всему поселку: «Добро пожаловать все, кто хочет рассказать журналистам о беспределе УК». Коммунальщиков на встречу не пригласили. Это бесполезно – уверяли местные жители. Да и у них нашлись дела поважнее – они спешно срывали с домов другие объявления, в которых сами же заявляли, что отключают холодную воду, горячую воду, тепло – это перечислил председатель совета депутатов поселка Игорь Бондарь. Все эти блага отключались именно в то время, когда людям нужно собираться на работу или когда они возвращаются с работы.

Елена Владимировна Ландаус к постоянному холоду за зиму успела привыкнуть. Она ложилась спать и вставала с одной мыслью – как бы не замерзла ее маленькая внучка Карина. Укладывать ребенка приходилось в теплой одежде: «Это немыслимо. Ребенок должен отдыхать ночью. А получается, что он мучается».

Когда в Мелиоративном смирились с тем, что воду приходится греть на плитках, следом пришла другая беда. Руководство УК «Инвест-сервис» закрыло единственную на весь поселок колонку с водой. Говорят, деньги на ее капитальный ремонт собирали всем миром, и собрали необходимые три тысячи рублей. «А сегодня пришел слесарь и сказал, что сейчас у нас отключат воду, - пожаловалась жительница поселка Светлана Ряттель. – И куда нам – по квартирам ходить за водой?» Что значит чистый двор – в поселке давно забыли. Горы отходов облюбовали бродячие животные. Мусор не вывозили с Нового года – среди мешков торчали выброшенные елки.

«Платить не будем! Пусть на нас в суд подают»,

- обещала одна пенсионерка. Все происходящее представители УК объясняли так: это население не платит за услуги ЖКХ. С этим утверждением были не согласны на почте, где принимали платежи.

«Если в Мелиоративном квартир около тысячи, то у нас в первых числах 600-700 оплат проходит. А раньше было еще больше, перед тем как квартиры у нас подорожали»,

- заверила сотрудница почты.

Людям некому было верить. Они возлагали на телевидение больше надежд, чем на свою Управляющую компанию. И добрая половина жителей поселка склонялась к тому, чтобы перестать платить за квартиру и коммуналку вообще. С наступлением тепла армия неплательщиков пополнится, обещали в поселке. Ведь крыши весной будут течь активнее, а из-под снега повылезет весь накопленный за зиму мусор.

Несколько открытых уроков прошло в Университетском лицее, который стал полигоном для проведения 10-го конкурса «Учитель года». В том году он стал самым многочисленным за всю свою историю. В нем приняли участие 26 педагогов из 20 образовательных учреждений, в том числе дошкольных. Журналистам на открытых уроках тоже были рады. Жанна Игоревна Жукова сама недавно с университетской скамьи. Она месяц готовилась к уроку английского языка в чужом 5-м классе. Сама преподавала тогда в школе №46: «Честно говоря, знакомства с классом не было с ребятами. Мне только назвали класс, сказали количество ребят и примерно кто на что способен». Помимо открытого урока преподаватели должны были защитить свою педагогическую концепцию и представить визитную карточку. Последний этап отпугнул множество учителей. Директор центра развития образования Петрозаводска Елена Пиетиляйнен посетовала: «Люди боялись сцены. Конкурсные задания предполагали проявление таких качеств, как артистизм, эрудиция, ораторское искусство. А многие учителя, привыкшие работать только в классе, говорили, что они не актеры, что на сцену они не пойдут».

Именно поэтому в 2006 году было решено оценивать только профессиональные качества специалиста. А выступление на публику вынести за рамки программы. Елена Пиетиляйнен по себе знала, насколько это трудно – ведь она была лауреатом российского конкурса учителей, а потом стала проводить подобные в Карелии. Победителей в конкурсе ждали призы, но учителя говорили о том, что главный стимул для них – не материальный: «Значимость учительской профессии должна быть оценена не только его учениками. Но и обществом».

И впервые в том году появилась новая номинация – «Классный руководитель». Нужно было провести с чужими детьми классный час. Александр Тимофеевич Осипов из школы №29 назвал свое занятие «Лабораторией нерешенных проблем». «Классный руководитель – адвокат своего ребенка. Очень часто приходится помогать. Ситуации бывают, когда ученики недовольны своими оценками. Приходят и жалуются – получил двойку по предмету, за что – не знаю. Приходится идти к учителю, выяснять». Поболеть за любимого учителя пришли дети из класса, которым он руководил. Они подопытным десятиклассникам позавидовали, точно зная, что этот час для них не пройдет даром: «Наш Александр Тимофеевич всегда найдет такую тему для разговора, которая и актуальна, и полезна, интересна нам самим», - считала Татьяна Васянина, ученица из школы №29. Кстати, в те дни Национальный проект «Образование» заставил обратить внимание на проблемы классных руководителей. Они это уже почувствовали – зарплата подросла. Но и нерешенных проблем прибавилось: «Мы рассчитываем на помощь государства. Не только материальную. Но и моральную. А часто получается, что нас стараются перегрузить в связи с этим».

На следующий день в конкурсе уже стали известны победители (мы в нашей рубрике расскажем об этом). Главное, говорили учителя, что они останутся верны своей профессии не зависимо от решения жюри.

Власти обещали, что в Карелии вскоре появятся двуязычные дорожные знаки. Это стало возможным благодаря сотрудничеству карельских и финских дорожников. В начале марта у нас побывала финская делегация из региона Саво. Соглашение об обмене опытом подписали в 2005 году между Минстроем РК и Дорожным округом Саво (Финляндия). Цель соглашение – обеспечение безопасности дорожного движения, а также внедрение новых технологий в области дорожного хозяйства. Карельские дорожники должны были познакомиться с методами борьбы финских специалистами со скользкими дорогами и способами ухода за дорогами. Протестировать предстояло и метеорологические дорожные системы, которые полезны и автомобилистам, и предприятиям, которые занимаются содержанием дорог.

Таким было 24 марта ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году?