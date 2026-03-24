Дорога до памятника природа, который показывают туристам, убита в хлам

Грунтовая дорога до памятника природа в Петрозаводске вызывает раздражение местных жителей. Каждый год она пестрит ямами независимо от сезона. Весной, летом и осенью ездить по ней одинаково неприятно.

23 марта дорога к Ботаническому саду ПетргУ и памятнику «Чертов стул» выглядит совсем непривлекательно.

«Дорога в 2 км., просто убита в хлам и никому нет дела до этих экскурсионных объектов и жителей, которые живут на этих улицах. И в каждый год одна и та же картина»,

- пишет горожанин в сообществе «Подслушано в Птз».

Он недоумевает, неужели современные технологии не позволяют привести в порядок дорогу, по которой ездят туристы и горожане.

Автор указывает, что регион делает ставку на туризм, а разбитая дорога до одного из природных памятников словно дышит равнодушием и нищетой.

«У туристов, желающих посмотреть эти места и туда выезжающих, просто нет слов. Берегите подвеску, а то там можно остаться и без колес, уважаемые проезжающие!» рекомендует автор публикации.