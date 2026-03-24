Сужение и ограничения – дорога до Петербурга займет больше времени

Весенние работы по уборке смета ведутся на трассе на подъезде к Петербургу. Также проводятся работу по освещению и установке ограждений. Все это отразится на трафике.

«Фонтанка» предупреждает водителей, что с 23 по 27 марта на участке с 45-го по 51-й километр внутреннего кольца КАД, между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе, перекрыта четвертая полоса. На оставшихся полосах скорость снижена до 50 километров в час.

С 25 марта по 27 мая на 13-м километре трассы Р-21 «Кола», в районе торгового центра «Мега Дыбенко», перекроют переходно-скоростную полосу в направлении Петербурга. Скорость тоже ограничат.

Здесь собираются обустроить дополнительную переходно-скоростную полосу, сделать отбойники, поставить опоры линии электроосвещения. Работы запланированы в рамках строительства путепровода над трассой «Кола».

В направлении Мурманска движение без ограничений.