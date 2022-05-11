Погода в Карелии в четверг будет теплой, но слегка дождливой

В четверг, 12 мая, в Петрозаводске будет облачно, но с прояснениями. Ночью без существенных осадков, а днем - небольшой дождь. Ветер ожидается юго-западный и умеренный, сообщили в Гидрометцентре Карелии.

Температура воздуха днем составит +13, +15 градусов, ночью будет +6, +8 градусов.

В республике в целом тоже будет облачно и с прояснениями. Местами ночью пройдут небольшие дожди, днем они ожидаются в большинстве районов Карелии.

Температура воздуха днем в Кеми составит +15 градусов, сообщили в Гидрометцентре России,

В Пудоже будет +17 градусов,

В Сегеже +16 градусов,

В Сортавале +10 градусов. // Фото: lppicture/pixabay.com