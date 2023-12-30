30 декабря 2023, 14:25
Погибшего на СВО добровольца похоронили в Сортавале
Леонид Тюкачев погиб на Донбассе. Он командовал мотострелковым отделением
Леонида Тюкачева, погибшего в ходе проведения специальной военной операции, похоронили в Сортавале.
Траурная церемония состоялась в минувшую пятницу в траурном зале. У гроба с телом погибшего встал почетный воинский караул.
Молодой житель Карелии ушел на СВО добровольцем. На Донбассе командовал мотострелковым отделением.
«С честью он выполнил свой воинский и гражданский долг, до конца был верен присяге и боевому братству»,
- сообщили в администрации Сортавальского района.
Леонида Тюкачева похоронили на городском кладбище с воинскими почестями. // фото с VK-страницы «Сортавальский район»