Погибшего на СВО добровольца похоронили в Сортавале

Леонида Тюкачева, погибшего в ходе проведения специальной военной операции, похоронили в Сортавале.

Траурная церемония состоялась в минувшую пятницу в траурном зале. У гроба с телом погибшего встал почетный воинский караул.

Молодой житель Карелии ушел на СВО добровольцем. На Донбассе командовал мотострелковым отделением.

«С честью он выполнил свой воинский и гражданский долг, до конца был верен присяге и боевому братству»,

- сообщили в администрации Сортавальского района.



Леонида Тюкачева похоронили на городском кладбище с воинскими почестями. // фото с VK-страницы «Сортавальский район»