Подозреваемого в краже банковской карты разыскивает городская полиция

В Петрозаводске разыскивают похитителя банковской карты. Предполагаемый злоумышленник попал в кадр камеры наблюдения в одной из торговых точек столицы Карелии. Кадры предоставило региональное МВД.

Также в полиции указали приметы возможного вора: рост 160-165 см, куртка спортивного типа(парка) черного цвета, спортивные штаны, кроссовки черного цвета.

Петрозаводчан, которые узнали молодого человека и мгут сообщить полезные для полиции сведения, просят звонить по телефонам: 8 999-177-17-53 или 02. // фото скриншот видео