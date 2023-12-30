30 декабря 2023, 12:18
Подозреваемого в краже банковской карты разыскивает городская полиция
Предполагаемый вор попал на видео, полиция назвала приметы
В Петрозаводске разыскивают похитителя банковской карты. Предполагаемый злоумышленник попал в кадр камеры наблюдения в одной из торговых точек столицы Карелии. Кадры предоставило региональное МВД.
Также в полиции указали приметы возможного вора: рост 160-165 см, куртка спортивного типа(парка) черного цвета, спортивные штаны, кроссовки черного цвета.
Петрозаводчан, которые узнали молодого человека и мгут сообщить полезные для полиции сведения, просят звонить по телефонам: 8 999-177-17-53 или 02. // фото скриншот видео