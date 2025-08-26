Подростки хотели заработать и стали преступниками

В Саратовской области 15-летний юноша получил предложение заработать за поджог, он убедил поучаствовать в этом своих друзей. Теперь подростки - фигуранты уголовного дела, им грозит лишение свободы, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте следкома России.

В городе Энгельс 15-летний юноша и двое его 16-летних друзей подожгли два релейных шкафа и один всепогодный шкаф на перегоне станций. Один из них снимал это на телефон, видео отправили куратору, который и предложил деньги за преступление.

Личности правонарушителей установили. Их привлекли к уголовной ответственности по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ - террористический акт, совершенный группой лиц.