Подморозит сегодня в Карелии

Сегодня, 14 ноября, в Петрозаводске ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Небольшие осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный, временами порывистый. Температура воздуха 0, +2°С в течение суток. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. В большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами с порывами до сильного. Температура воздуха +2, -3°С в течение суток.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше 0-6, облачно, небольшой мокрый снег.

В Сегеже 0-4, облачно, небольшой снег с дождем.

В Сортавале +2-2, облачно, небольшой снег с дождем.

Ожидается слабая геомагнитная буря.