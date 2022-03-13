13 марта 2022, 17:35
Плюсовая дневная температура сохранится в начале недели в Карелии
Синоптики рассказали о погоде в регионе и Петрозаводске 14 марта
В понедельник в Петрозаводске облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер переменный слабый. Температура воздуха ночью -3, -5, днем 0, +2, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет расти.
В Карелии также облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер переменный слабый. Температура воздуха ночью -3, -8, местами до -13, днем -1, +4.
По данным Gismeteo, в Сортавале ночью -2, днем 0;
В Суоярви ночью -2, днем +4;
В Костомукше ночью -5, днем +2;
В Олонце ночью -4, днем +3;
В Беломорске ночью -7, днем 0;
В Кондопоге ночью -3, днем 0;
В Пудоже ночью -6, днем +1. (фото pixabay.com, FeeLoona)