Плюсовая дневная температура сохранится в начале недели в Карелии

В понедельник в Петрозаводске облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер переменный слабый. Температура воздуха ночью -3, -5, днем 0, +2, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии также облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер переменный слабый. Температура воздуха ночью -3, -8, местами до -13, днем -1, +4.

По данным Gismeteo, в Сортавале ночью -2, днем 0;

В Суоярви ночью -2, днем +4;

В Костомукше ночью -5, днем +2;

В Олонце ночью -4, днем +3;

В Беломорске ночью -7, днем 0;

В Кондопоге ночью -3, днем 0;

В Пудоже ночью -6, днем +1. (фото pixabay.com, FeeLoona)