«ПКС – Водоканал»: контроль качества воды на каждом этапе

Проверки проводятся несколько раз в день: с момента забора воды из Онежского озера до подачи в городские сети Первая проба воды отбирается ещё на этапе водозабора, из Петрозаводской губы Онежского озера. Затем лаборанты берут пробы на каждом этапе очистки, включая фильтрацию и обеззараживание. Финальную проверку осуществляют на станции второго подъема, откуда чистая вода направляется в городские сети водоснабжения.

Кроме того, сотрудники лаборатории каждый час контролируют содержание остаточного хлора в воде – этот показатель важен для обеспечения санитарной безопасности воды и предотвращения размножения микроорганизмов. Также ежедневно отбираются пробы в 6 разных точках города на водозаборных колонках.

Лаборатория ВОС оснащена современным аналитическим оборудованием, позволяющим определять микробиологические и химические показатели воды: обобщенные колиморфные бактерии (ОКБ), цисты патогенных простейших, яйца/личинки гельминтов и другие. Проводится анализ содержания в воде алюминия, железа, марганца, ртути, свинца и других соединений.

Группа компаний «РКС – Петрозаводск» отмечает, что сотрудники АО «ПКС – Водоканал» каждый день следят за качеством и безопасностью воды, поступающей в дома жителей Петрозаводска, контролируя все этапы очистки, предприятие всегда стремится осваивать передовые методы и вводить новые технологии, обеспечивающие стабильное снабжение петрозаводчан чистой водой.