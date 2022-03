Pink Floyd удалит свою музыку с сервисов в России и Белоруссии

Британская рок-группа Pink Floyd удалит свои произведения с 1987 года с цифровых платформ в России и Белоруссии. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление музыкантов в «Твиттере». Также из сервисов пропадут сольные записи Дэвида Гилмора, одного из лидеров коллектива. Решение было принято из-за ситуации на Украине.

Музыкальная группа Pink Floyd была основана в 1965 году. Коллектив известен продолжительными композициями, звуковыми экспериментами, философскими текстами, дизайном обложек альбомов, концертными шоу. В 1989 году музыканты выступали в Советском Союзе. В ее активе более 250 млн проданных альбомов в мире. Группа записала 15 студийных альбомов. В 1994 году коллектив распался, но позже собирался до окончательного роспуска в 2015 году. (фото ru.wikipedia.org с обложки альбома The Dark Side of the Moon)