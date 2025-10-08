Петрозаводску решили подарить дорогой и комфортный стадион

На стадионе «Юность» ровно 20 лет назад началась реконструкция. Закончить работы городские власти планировали только в 2007 году. Они обещали, что стадион будет не узнать – на его месте должен был появиться настоящий спортивный городок.

Реконструкцию этого стадиона не проводили более 10 лет. Осенью 2005 года шел первый этап работ – на поле выкладывали новый грунт. За зиму-весну он должен был как следует улечься, утрамбоваться, и к лету 2006 года на него должны были уложить современное покрытие.

Весь проект реконструкции стадиона был весьма дорогостоящим. Одно новое покрытие стоило 10 миллионов рублей. Примечательно, что деньги на его приобретение городу выделили из федерального бюджета по инициативе депутатов Госдумы. Первый этап строительства обойдется в 30 миллионов, уверяли чиновники. Главный архитектор Петрозаводска Алексей Скрипицын пояснил: «В этом году мы разработали проект полной реконструкции стадиона с прилегающей территорией, с организацией сопутствующих площадок для занятий легкоатлетическими видами спорта.

Кроме современного футбольного поля там обещали появиться новые беговые дорожки, площадки для волейбола, баскетбола, тенниса и метания копья. Не меньше внимания чиновники собирались уделить и подсобным помещениям. «Раздевалки, душевые, санузлы, помещения для судий, а также пункт проката инвентаря, коньков», - рассказал Алексей Скрипицын. Власти города заверили, что они не просто реконструируют очередной объект. С этим стадионом связана история Петрозаводска.

«Я видел огромное количество фотографий, когда в жизни, в конкретной судьбе человека, петрозаводчанина, этот стадион имел огромное значение. Это его детство, отрочество, и успехи спортивные», - отметил мэр города Виктор Масляков.

Закончить строительство планировали в 2007 году, а общая стоимость проекта составляла по предварительным подсчетам 40 миллионов рублей. Помимо стадиона преобразить собирались и парковую зону по соседству.

Петрозаводск обещал стать чистым и красивым городом. К нам прибыла новая уборочная техника, а также машины для благоустройства парков и улиц. Это четыре комбинированных дорожных машин, трактор для уборки города и навесное оборудование для измельчения веток спиленных деревьев. Комбинированные машины, производства Смоленска, оснащены плугом, щеткой и устройством для подсыпки проезжей части песком. Предполагалось, что они будут работать на второстепенных дорогах, уборка которых раньше проводилась только после сильных снегопадов.

Это была самая крупная партия техники, которую городская администрация закупила за последние три года (то есть примерно 2002-2005). Ключи от новых машин получили сотрудники «ГорДЭУ+» и Комбината по благоустройству.

В визит-центре музея-заповедника «Кижи» открылась уникальная экспозиция. Там можно было увидеть, как и чем жили древние поселенцы острова.

Как раз к нулевым остров Кижи стал открывать своим исследователям новые тайны. Ученые смогли с точностью сказать, кто и как заселял остров. Началось все с небольших находок. Заместитель директора музея по науке Игорь Мельников рассказал: «Десять лет назад экспедицией нашего музея был открыт интересный комплекс древних поселений Вожмарих эпохи неолита. Мы получили великолепную коллекцию – около 6 тысяч единиц хранения в фонд археологии. Идея выставки была – показать самое интересное, что мы нашли за десять лет».

Работа археолога требует щепетильности и сосредоточенности. И физической силы! Игорь Мельников пояснил, что, когда в карельских условиях работаешь в лесу, приходится трудно. И комары заедают, и погода меняется – то жара, то дожди. Но затраченные силы ничто по сравнению с полученным результатом. Собранные из осколков горшки и орудия труда могли рассказать едва ли не больше, чем некоторые собеседники. Начальник отдела археологии музея Константин Герман показал: «Материалы на этом стенде иллюстрируют первый этап заселения острова Кижи. И представляют собой уникальные находки. Это вещи, сделанные на территории Новгорода, они были привезены на остров Кижи. До настоящего момента мы не знали, что на острове жили достаточно состоятельные люди по меркам средневековья».

Вникнуть в историю острова, увидеть осколки прошлого приглашали всех!

