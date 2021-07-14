Демарш футбольных судей в Карелии и концерт группы «Дюна»

На городском стадионе «Юность» ровно 20 лет назад должен был состояться матч чемпионата Карелии по футболу. Однако игру отменили. Бригада судей в полном составе на стадион не явилась! Вообще, чемпионат Карелии по футболу — был центральным событием сезона.

Как раз в те дни 2001 года проходили отборочные игры среди десяти лучших карельских команд. В несостоявшемся матче должны были принять участие футболисты ГТС и Детской спортивной школы №7. Обе команды лидировали в турнирной таблице. Несмотря на ожидания болельщиков, полет мяча не состоялся. Зато на следующий день состоялся разбор полетов в Госкомспорте Карелии.

Чиновники уверяли, что игру можно было бы провести. Перед ней на стадионе закончился матч чемпионата города. И городская судейская коллегия могла бы провести на поле еще пару часов. Чиновники обещали, что неявившихся судей заставят написать объяснительные. Впрочем, самое строгое наказание, которое их ожидало, это отстранение от судейства на пару месяцев или даже на год. Но поскольку в Карелии все судьи работали на общественных началах, то наказание нельзя было назвать серьезным. За полтора часа беготни на поле и выслушивание от игроков и болельщиков «судью на мыло» наши судьи получали от 65 до 135 рублей. За подобные подвиги на матчах Высшей лиги Чемпионата России, например, официально платили 15 тысяч рублей. А хорошим судьям президенты клубов еще и доплачивали. Получалось порядка трех тысяч долларов за игру.

Так что единственный стимул для карельских судей являться на матч — это стремление попасть в высший судейский свет. Из республики на тот момент никто не прорвался в Высшую лигу. Однако, двое наших арбитров уже судили футбольные сражения Первой лиги Чемпионата России. Впрочем, хотя судьи и могли сорвать матч, все таки игру делают футболисты. Хотя в Карелии не было команды, которая могла бы представить республику на чемпионате России, игроки чемпионата Карелии периодически переходили в хорошие клубы. К примеру, поступило предложение ребятам из команды 7-ой детской спортивной школы, той самой, которая так и не смогла сыграть в те выходные на стадионе «Юность».

«Наши два мальчика из этой команды весной выезжали на сбор в город Прохладный, в команду Кавказ-Кабель, и они по всем параметрам подошли в команду», - сообщил В.Д.Дудинков, тренер команды ДЮСШ №7. Отмененную игру перенесли, так что у болельщиков еще была возможность вволю покричать.

А в Питкяранте прошел День города, который ознаменовался концертом группы «Дюна». После концерта лидер группы Виктор Рыбин дал корреспонденту телеканала «Ника Плюс» архивом которого мы пользуемся при подготовке этой рубрики,

эксклюзивное интервью. «Какой стройный и симпатичный стал!» - шептали питкярантские девчонки. Виктор Рыбин как раз в то время сильно похудел. «За год 20 килограммов сбросил», - авторитетно заявила одна из поклонниц. Но она ошиблась.

«На двадцать — это я рад был бы», - засмеялся Рыбин, когда его спросил об этом журналист. Впрочем, он тут же, не стесняясь камеры, показал «фокус»: снял шорты, не расстегивая. Чем доказал, что действительно похудел серьезно: «Жена повлияла, она у меня сама худеет. Короче, надо меньше жрать на ночь. И все! И движения какие-нибудь хотя бы делать. Можно даже не спортом, а просто — в нашем возрасте нужно делать движения». И Рыбин плавно развел руками.

А что касается возраста, то неюный уже Виктор Викторович с удовольствием вспомнил комсомольское детство: «Я стишок в школе прочитал, меня на две недели из комсомола выгнали! Стишок такой: Ленин, партия, комсомол! Секс, наркотики, рок-н-ролл». И запел песню про пионерский лагерь.

Своих музыкантов Виктор Рыбин очень любил, состав «Дюны» не менялся десять лет. С самого основания группы в ней играли двое музыкантов, татары по национальности.

«Они заставляют меня петь татарские песни», - пожаловался певец. Но расставаться с ними не хотел. С одним из них он познакомил и журналиста. Ренат пошутил, что Рыбин — деспот и тиран. Двое музыкантов стояли и перешучивались, и эту веселую перепалку было довольно забавно наблюдать.

Вокруг этой группы всегда было много поклонниц. После концерта Рыбину едва дали пройти к машине любительницы автографов. Многие его песни посвящены прекрасному полу. Что именно Виктор сказал о своих отношениях с женщинами — вам придется лично послушать на этом видео. Не хотим открывать эту тайну.

Музыканты в Приладожье были впервые. Перед концертом нашли время полюбоваться природой, а также выкупаться в Ладоге. Им понравилось. Вообще, лето для «Дюны» — самый рабочий сезон. Отпуск Рыбину и его команде не светил. После Карелии они отправились выступать в Нижний Тагил.

Таким было 14 июля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото scorum.ru)