08 октября 2025, 06:30
Жителям Карелии рассказали о погоде на сегодня
До плюс 13 градусов обещают в среду, местами ожидается дождь
фото: freepik
Сегодня в Петрозаводске облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +10, +12, рассказали в гидрометцентре.
В Карелии облачно с прояснениями, по северным районам небольшой, местами умеренный дождь. В отдельных районах туман. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +8, +13.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Сегеже, Калевале днем +11;
В Сортавале, Кондопоге, Пудоже днем +13;
В Медвежьегорске, Суоярви, Олонце днем +12.