Жителям Карелии рассказали о погоде на сегодня

Сегодня в Петрозаводске облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +10, +12, рассказали в гидрометцентре.

В Карелии облачно с прояснениями, по северным районам небольшой, местами умеренный дождь. В отдельных районах туман. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +8, +13.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Сегеже, Калевале днем +11;

В Сортавале, Кондопоге, Пудоже днем +13;

В Медвежьегорске, Суоярви, Олонце днем +12.