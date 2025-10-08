08 октября 2025, 06:30
Жителям Карелии рассказали о погоде на сегодня

До плюс 13 градусов обещают в среду, местами ожидается дождь
Сегодня в Петрозаводске облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +10, +12, рассказали в гидрометцентре.

В Карелии облачно с прояснениями, по северным районам небольшой, местами умеренный дождь. В отдельных районах туман. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +8, +13. 

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Сегеже, Калевале днем +11;

В Сортавале, Кондопоге, Пудоже днем +13;

В Медвежьегорске, Суоярви, Олонце днем +12.

