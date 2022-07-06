Петрозаводская ТЭЦ больше не будет так сильно шуметь

Петрозаводская ТЭЦ уже не будет так шуметь, энергетики после остановки станции и ремонта внесли в проектную схему изменения. Мэр Владимир Любарский сообщил, что 6 июня они впервые запустили турбину на скользящих параметрах.

Он объяснил, что шум возникает, когда пар выбрасывают в атмосферу при остановке или пуске котлов. Благодаря новому принципу работы теперь турбина и котел прогреваются одновременно, а не по очереди, как раньше. Это позволяет уменьшить шум и сократить теплопотери.

Любарский напомнил, что горячая вода вернется в дома горожан днем 6 июня. Но это произойдет постепенно и будет зависеть от готовности инфраструктуры конкретных внутридомовых систем. // Фото: Владимир Любарский/ВКонтакте