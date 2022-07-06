06 июля 2022, 10:08
Жители Карелии больше других россиян согласны на понижение зарплаты
Почти половина проживающих в республике готова снизить зарплатные ожидания
Огромное количество соискателей в Карелии согласно снизить свои ожидания по будущей зарплате, чтобы найти работу. Это выяснили в сервисе по поиску вакансий hh.ru в ходе опроса.
Причем Карелия оказалась лидером среди других регионов по готовности к «зарплатному демпингу». Уменьшить ожидания по заработной плате согласились 48 процентов из всех респондентов.
Второе место заняли соискатели работы из Петербурга и Ленинградской области, на третьем – жители Москвы и Подмосковья. // Фото: pxhere.com