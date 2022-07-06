Жители Карелии больше других россиян согласны на понижение зарплаты

Огромное количество соискателей в Карелии согласно снизить свои ожидания по будущей зарплате, чтобы найти работу. Это выяснили в сервисе по поиску вакансий hh.ru в ходе опроса.

Причем Карелия оказалась лидером среди других регионов по готовности к «зарплатному демпингу». Уменьшить ожидания по заработной плате согласились 48 процентов из всех респондентов.

Второе место заняли соискатели работы из Петербурга и Ленинградской области, на третьем – жители Москвы и Подмосковья. // Фото: pxhere.com