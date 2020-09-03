Петрозаводская фирма не получит двадцать тонн белорусского картофеля

В Псковскую область запретили ввоз 20 тонн картофеля из Белоруссии, сообщает агентство «СеверИнформ».

Партия сомнительного товара была остановлена на границе в прошедшие выходные при проведении фитосанитарного контроля. Информацию об этом обнародовало управление Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Продукция следовала из Минской области по адресу фирмы, зарегистрированной в Петрозаводске. Госинспекторы обнаружили, что на товаре отсутствует часть маркировки с указанием названия и адреса предприятия и страны-производителя. В Россельхознадзоре сочли, что это нарушение не дает удостовериться в безопасности картофеля для потребителей, из-за чего всю партию «завернули» обратно в Беларусь.