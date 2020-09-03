Двое петрозаводчан лишились денег при совершении покупок в интернете

Один из потерпевших от интернет-мошенников, 24-летний молодой человек, нашел в сети объявление о продаже электроусилителя руля, сообщает МВД по РК.

Он связался с продавцом, чтобы уточнить детали сделки, и уже на следующий день перевел на его счет 11 500 рублей. На этом связь с собеседником прекратилась, а информация о товаре исчезла с сайта.

Другой житель столицы Карелии сам выступил в роли продавца. Он подал объявление о продаже кроссовок и вскоре получил сообщение от неизвестного абонента, которому приглянулась обувь.

Собеседник прислал продавцу ссылку, чтобы тот ввел данные своей карты. Как только действия были выполнены, со счета 17-летнего петрозаводчанина исчезли 3500 рублей.

Примечательно, что в обоих случаях и продавец, и покупатель переводили общение с виртуальной доски объявлений в один из популярных мессенджеров. Между тем, как правило, на виртуальных площадках рекомендуют категорически этого избегать – договренности за рамками официального сайта трудно подтвердить.

В настоящее время по заявлениям потерпевших проводятся проверки, после чего будет принято процессуальное решение.

Полиция Карелии рекомендует гражданам быть внимательными при совершении дистанционных сделок. Тщательно проверяйте информацию о контрагентах и не спешите переводить денежные средства на неизвестные счета.