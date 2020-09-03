Сегодня утром в ДТП под Сортавалой пострадала женщина

Сегодня в 07:35 на 261-м километре федеральной автодороги А-121 «Сортавала» 47-летний водитель автомобиля «Митсубиши» совершил наезд на «Киа Соренто», которая, двигаясь впереди, остановилась на перекрёстке для поворота налево, сообщает ГИБДД Карелии.

В результате ДТП 30-летняя женщина, водитель автомобиля «Киа» получила травмы. Пострадавшей оказана медицинская помощь.

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей во время движения не отвлекаться от дороги, постоянно контролировать дорожную ситуацию, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств иметь возможность избежать создания аварийной ситуации.