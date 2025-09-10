10 сентября 2025, 17:38
Общество

Петрозаводчан предупредили о ремонтных работах

Ремонтные работы пройдут на проспекте Ленина
ремонтные работы
Фото: «Петрозаводск говорит»

На этих выходных на проспекте Ленина начнут работы по фрезерованию покрытия. Об этом предупредила пресс-служба администрации Петрозаводского городского округа. 

Ремонтные работы пройдут в два дня на выходных: в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье. Фрезирование покрытия будет происходить на участке от Пушкинской улицы до улицы Андропова.

Администрация города просит водителей быть внимательнее и продумывать маршрут движения заранее. 

