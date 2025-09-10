Петрозаводчан предупредили о ремонтных работах

На этих выходных на проспекте Ленина начнут работы по фрезерованию покрытия. Об этом предупредила пресс-служба администрации Петрозаводского городского округа.

Ремонтные работы пройдут в два дня на выходных: в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье. Фрезирование покрытия будет происходить на участке от Пушкинской улицы до улицы Андропова.

Администрация города просит водителей быть внимательнее и продумывать маршрут движения заранее.

