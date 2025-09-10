10 сентября 2025, 17:38
Петрозаводчан предупредили о ремонтных работах
Ремонтные работы пройдут на проспекте Ленина
Фото: «Петрозаводск говорит»
На этих выходных на проспекте Ленина начнут работы по фрезерованию покрытия. Об этом предупредила пресс-служба администрации Петрозаводского городского округа.
Ремонтные работы пройдут в два дня на выходных: в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье. Фрезирование покрытия будет происходить на участке от Пушкинской улицы до улицы Андропова.
Администрация города просит водителей быть внимательнее и продумывать маршрут движения заранее.
