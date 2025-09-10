Новый автобусный маршрут запустят в Петрозаводске

Отдаленный микрорайон Петрозаводска и центр города свяжет автобусный маршрут. Запустить его планируют в следующем месяце, об этом сообщила глава города Инна Колыхматова.

Автобус № 32 будет курсировать между Университетским городком и центром Петрозаводска. Новый маршрут собираются пустить в октябре. По словам мэра, маршрут разработали с учетом обращений жителей района, студентов, воспитанников спортивных школ, жителей Перевалки.

Маршрут будет работать по регулируемому тарифу и утвержденному расписанию, автобусы будут отображаться в приложении «Умный транспорт».