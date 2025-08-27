Переподготовка учителей истории стартует в России

В России с 1 сентября стартует масштабная переподготовка учителей истории. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

Как отметил чиновник, с 1 сентября 2026 года все российские школы переходят на единые учебники государственной истории и обществознания. Для обучения по новой программе необходима переподготовка педагогов.

Кравцов также отметил повышение престижа профессии учителя. Если в позапрошлом году конкурс на педагогические специальности составлял 10 человек на место, то в этом году - уже 12 человек на место.

Ранее сообщалось о том, что в Новосибирской области девятиклассница умерла на репетиции к 1 сентября.