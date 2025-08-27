Школьница умерла на репетиции к 1 сентября

В Новосибирской области девятиклассница умерла на репетиции к 1 сентября. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По данным источника, трагедия произошла в одной из школ Бердска. Девочка пришла готовить танец, плохо ей стало еще до начала репетиции. Ее мама, которая работает в школе педагогом, и другие очевидцы пытались оказать ребенку помощь до приезда скорой, но ничего не помогло. Школьница умерла.

Известно, что девочка не отличалась крепким здоровьем. Раньше она занималась танцами, но из-за здоровья перестала посещать кружок. Отмечается, что подросток была активной и хорошо училась. Причины смерти ребенка устанавливаются.

