29 июля 2022, 07:56
Пенсионерка заблудилась в лесу и вышла на звук пожарной сирены
Женщина в Лахденпохском районе взяла в лес телефон и не пожалела об этом
Вчера вечером в18 часов 22 минуты на пульт Единой службы спасения-01 Лахденпохского района поступил звонок с просьбой о помощи.
В поселке Ихала в лесу потерялась женщина 1945 года рождения.
Прибывшие к месту вызова пожарные из Лахденпохьи связались по телефону с потеряшкой и объяснили, что надо идти на звуки сирены пожарного автомобиля.
Около восьми часов вечера женщина сумела выйти из леса. Медицинская помощь ей не требовалась. // Фото: pxhere.com