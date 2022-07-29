Пенсионерка заблудилась в лесу и вышла на звук пожарной сирены

Вчера вечером в18 часов 22 минуты на пульт Единой службы спасения-01 Лахденпохского района поступил звонок с просьбой о помощи.

В поселке Ихала в лесу потерялась женщина 1945 года рождения.

Прибывшие к месту вызова пожарные из Лахденпохьи связались по телефону с потеряшкой и объяснили, что надо идти на звуки сирены пожарного автомобиля.

Около восьми часов вечера женщина сумела выйти из леса. Медицинская помощь ей не требовалась. // Фото: pxhere.com