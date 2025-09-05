Пенсионерка из Петрозаводска пыталась подзаработать и прогорела

В полицию Петрозаводска обратилась 62-летняя горожанка. Она рассказала, что потеряла деньги после общения с аферистами, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По словам потерпевшей, она нашла в интернете объявление о получении легких денег и решила подзаработать. Женщина оставила свои данные, и вскоре с ней связался менеджер. Он объяснил, как инвестировать деньги. Пенсионерка попробовала и увидела, чтобы счет действительно растет. Через некоторое время она попыталась вывести прибыль, но не смогла. Менеджер заявил, что время еще не пришло.

Тогда петрозаводчанка зашла в свой мобильный банк и увидела, что с ее счета списаны 27 тысяч рублей. Она вспомнила, что включала режим демонстрации экрана, и поняла, что общалась с мошенниками.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

