Девочка из Карелии помогла злодеям обокрасть свою родственницу

В полицию Беломорска обратилась 47-летняя женщина. Она рассказала, что с ее банковского счета пропало почти 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Деньги исчезли после того, как в гостях у горожанки побывала ее несовершеннолетняя родственница. Она попросила у женщины телефон, чтобы поиграть, та не отказала. В процессе на личный мобильник девочки пришло сообщение якобы от популярного блогера. Ее попросили взять телефон взрослого и выполнить с ним ряд манипуляций. Сначала девочка делала все добровольно, потом ей начали угрожать. В итоге злодеи получили чужие деньги. Ребенок же испугался, удалил переписку со своего гаджета и не стал ничего рассказывать взрослым.

По заявлению потерпевшей проводится проверка. Выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что петрозаводчанка потеряла свои деньги, пока помогала знакомой.