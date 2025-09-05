Девочка из Карелии помогла злодеям обокрасть свою родственницу
В полицию Беломорска обратилась 47-летняя женщина. Она рассказала, что с ее банковского счета пропало почти 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Деньги исчезли после того, как в гостях у горожанки побывала ее несовершеннолетняя родственница. Она попросила у женщины телефон, чтобы поиграть, та не отказала. В процессе на личный мобильник девочки пришло сообщение якобы от популярного блогера. Ее попросили взять телефон взрослого и выполнить с ним ряд манипуляций. Сначала девочка делала все добровольно, потом ей начали угрожать. В итоге злодеи получили чужие деньги. Ребенок же испугался, удалил переписку со своего гаджета и не стал ничего рассказывать взрослым.
По заявлению потерпевшей проводится проверка. Выясняются обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что петрозаводчанка потеряла свои деньги, пока помогала знакомой.