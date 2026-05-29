Пенсионер из Карелии отдал миллионы рублей неизвестному

Житель Сортавалы лишился всех накоплений после общения с дистанционными мошенниками

Фото "Петрозаводск говорит"

В полицию Сортавалы обратился 77-летний мужчина. Пенсионер рассказал о том, что лишился всех накоплений из-за действий мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснил потерпевший, с ним долгое время по телефону общались разные люди. Сперва ему сообщили якобы о полагающейся выплате в 10 тысяч рублей. Потом пенсионера испугали тем, что его данными завладели аферисты, которые могут оформить на себя его недвижимость. А деньги мужчины якобы утекают на спонсирование преступной деятельности.

Запуганный долгими разговорами якобы со следователями и юристами, житель Сортавалы признался, что имеет неплохие сбережения. В итоге его вынудили обналичить 3 636 000 рублей. Деньги он положил в пакет и отдал неизвестному человеку "для проверки". После этого все собеседники перестали выходить на связь.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Ранее сообщалось о том, что уголовное дело заведут из-за разрушающегося мемориала в Карелии.