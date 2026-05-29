Водитель из Мурманской области заработал штраф в Карелии

Госавтоинспекция Карелии провела рейд с использованием скрытого патруля

Фото: Госавтоинспекция по РК

Во время рейда в Пряжинском районе инспекторы скрытого патруля привлекли к ответственности двух автомобилистов, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

По данным источника, 42-летний житель Мурманской области, управляя Toyota RAV4, выехал на встречную полосу и создал угрозу столкновения с другими автомобилями. Теперь ему предстоит оплатить штраф в размере 7500 рублей.

Аналогичный опасный маневр совершил 51-летний местный житель, управляя Volkswagen Polo. Кроме того, в ходе проверки инспектор установил, что в салоне автомобиля находился 10-летний пассажир, не пристегнутый ремнем безопасности. Водителя-нарушителя также накажут рублем.