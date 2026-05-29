Транспортная прокуратура проводит проверку по пожару в «Ласточке»

Транспортная прокуратура проводит проверку из-за пожара в «Ласточке» на вокзале в Петрозаводске. Специалисты устанавливают обстоятельства возгорания внешнего оборудования вагона.
ЧП произошло 29 мая в 06:08 с поездом №803. Возгорание устранили в 06:53, сообщили в пресс-службе октябрьской железной дороги.
В результате инцидента никто не пострадал. На движение других поездов ситуация не повлияла.
Поезд заменили, задержка составила более двух часов. Состав Петрозаводск-Санкт-Петербург выехал по маршруту в 09:03.