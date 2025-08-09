Пассажиров предупредили об изменении в расписании электрички в Карелии. Речь идет о пригородном поезде сообщением Кемь-Медвежьгорск.

Изменения в движении поезда вызваны работами по очистке щебня на втором пути станции Кемь. Пригородный поезд № 6631 Кемь – Медвежья Гора изменит расписание 17 и 24 августа, предупредили в минтрансе Карелии.

В эти дни состав будет двигаться так: отправление со станции Кемь в 16:32 мин., Мягрека — 16 ч. 51 мин. - 16 ч. 52 мин., б/п 813 км — 17 ч. 05 мин. - 17 ч. 06 мин., Шуерецкая — 17 ч. 10 мин. - 17 ч. 11 мин., б/п 791 км — 17 ч. 32 мин. - 17 ч. 33 мин., Беломорск — 17 ч. 44 мин. - 18 ч. 03 мин., Горелмост — 18 ч. 12 мин. - 18 ч. 18 мин., Уда — 18 ч. 24 мин. - 18 ч. 30 мин., Сосновец — 18 ч. 38 мин. - 18 ч. 48 мин., Летний — 19 ч. 04 мин. - 19 ч. 05 мин., Тунгуда — 19 ч. 15 мин. - 19 ч. 16 мин., Идель — 19 ч. 28 мин. - 19 ч. 43 мин. © «Петрозаводск говорит»