Парень и девушка решили погреться в гараже и погибли

В Новосибирской области молодой человек и девушка погибли в гараже. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на местные СМИ.

По предварительным данным, 19-летний парень и 17-летняя девушка отпраздновали в кафе Старый Новый год, после чего отправились на прогулку. Замерзнув, пара решила согреться в гараже, они завели стоявший там автомобиль ВАЗ-2110.

Ночевать домой молодые люди не пришли. Их родственники забили тревогу. Утром парня и девушку нашли мертвыми в закрытом автомобиле - они отравились выхлопными газами, заполнившими помещение.

Следователи начали доследственную проверку по факту произошедшего. // Фото: unsplash.com