Ортопед рассказал о требующей срочного обращения к врачу боли в ногах

Боль в ногах может сигнализировать о ряде серьезных болезней. Об этом в беседе с «АиФ» рассказал травматолог и ортопед Михаил Игнатов. Он назвал случаи, когда болезненные ощущения требуют немедленного обращения к врачу.

Доктор объяснил, что на проблемы указывает боль в ногах, которая долго не проходит, причиняет дискомфорт и ослабевает только после приема обезболивающих средств.

Важно также четко понимать, где она возникает и как ощущается. Например, тянущая и тупая боль, сопровождающаяся тяжестью, может быть симптомом начинающегося варикоза.

Острая и пульсирующая боль в икрах часто возникает при тромбофлебите. Появляющуюся по ночам или во время ходьбы болезненность врач назвал одним из признаков атеросклероза сосудов.

Прострелы от ягодиц к пяткам могут свидетельствовать о грыжах и радикулите. Сильная боль в одном и том же месте говорит о мышечных воспалениях.

Ортопед также добавил, что боль в ногах может возникать из-за плоскостопия, артроза, артрита или подагры. Если появляются онемение, жжение, мурашки - вероятнее всего, это носит неврологический характер.

Игнатов подчеркнул, что не надо пытаться самостоятельно вылечить симптомы, так как боль имеет множество причин, и определить верную сможет только врач. // фото: freepik.com