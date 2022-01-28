«Орланы» Сортавала - Лодейное Поле перевезли более 26 тысяч пассажиров

Новый поезд Сортавала - Питкяранта - Лодейное Поле перевез с начала курсирования 26,1 тысячи пассажиров. «Орланы» ходят по этому маршруту с 5 июня 2021 года. Статистику приводит пресс-служба ОЖД.

Пик пассажиропотока пришелся на июль-сентябрь. Так, в июле поезда перевезли 4,9 тысячи человек, в августе - 4,5 тысячи, в сентябре - 3,2 тысячи.

Пассажирам напоминают, что расписание пригородных поездов состыковано на станции Лодейное Поле с поездами «Ласточка» Санкт-Петербург - Петрозаводск и Петрозаводск - Санкт-Петербург, а в период навигации - со скоростными теплоходами «Метеор», курсирующими от станции Сортавала на остров Валаам. Кроме того, маршрут пригородных поездов проходит через станцию горного парка Рускеала. Фото источника