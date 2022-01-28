28 января 2022, 09:33
Больше 4,7 тысяч детей родилось в прошлом году в Карелии
Мальчиков в республике традиционно появляется на свет больше, чем девочек
В минувшем году больше 4,7 тысяч младенцев родилось на территории Карелии. Это данные информационно-аналитический системы Фонда социального страхования.
Самым «урожайным» в этом смысле стал июнь: в этом месяце родилось больше 450 детей. Чаще всего малыши появлялись на свет в четверг. Как и раньше, мальчиков родилось больше, чем девочек.
Первенцы появились в 1695 семьях, вторым родился 1791 ребенок, зарегистрированы 132 двойни и 3 тройни.
Средний возраст ставших мамами женщин в прошлом году составил 30 лет. Среднестатистический младенец весит 3,3 килограмма, его рост – 51 сантиметр. // Фото: esudroff/Pixabay.com