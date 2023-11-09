«Орланы» между Сортавалой и Лодейным Полем пользуются популярностью

Рельсовые автобусы «Орлан», которые начали курсировать между Сортавалой и Лодейным Полем в июне 2021 года, за это время перевезли уже более 120 тысяч пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба ОЖД.

Расписание пригородных поездов увязано на станции Лодейное Поле со скоростными электропоездами «Ласточка» Санкт-Петербург – Петрозаводск и Петрозаводск – Санкт-Петербург, а также на станции Сортавала – со скоростными теплоходами «Метеор» Сортавала – Валаам, курсирующими в летний период. Также маршрут проходит через горный парк «Рускеала».

Пассажиры могут купить билеты на «Орланы» в мобильном приложении или у контролера в самом рельсовом автобусе. // Фото «Петрозаводск говорит»