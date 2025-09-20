Оперные певцы Музыкального театра Карелии умеют печь калитки

Наша съемочная группа побывала в гостях у оперных певцов Музыкального театра Карелии, супругов Павла Назарова и Анны Лукановой. Они стали участниками телевизионного проекта, рассказывающего о семейных парах нашего театра

- Паша - очень заботливый! И каждый день говорит, что любит меня.

- Аня - самая лучшая!

Так супруги описали друг друга.

Они познакомились в театре, теперь там вместе служат, а еще воспитывают очаровательную дочь Алису и кота Сириуса.

Анна, да, та самая, которая исполняет роль Лючии в опере "Лючия ди Ламмермур" (и, конечно, не только ее), испекла невероятно красивый и вкусный торт, а еще калитки. Призналась, что фирменным рецептом поделилась свекровь.

А Павел, да, тот самый обладатель "Золотой маски", признался, что Аня его любимая партнерша не только в жизни, но и на сцене. Кстати, дома они тоже поют.

Мы готовим вторую серию нашего совместного с театром проекта. Это будет интересно!